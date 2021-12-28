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Экс-полицейским продлили арест по делу о побеге пяти арестантов из ИВС в Истре

Суд в Подмосковье продлил арест бывшим полицейским по делу о побеге заключенного Мавриди

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье суд продлил арест экс-полицейским, задержанным в рамках дела о побеге пяти арестантов из изолятора временного содержания (ИВС) в городе Истра. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Суд постановил, что дежурный изолятора Сергей Лаврентьев и его помощница Елизавета Бурдаковская останутся в СИЗО еще на полгода, пока будет вестись расследование побега. Обоим полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Также запрет определенных действий назначен временно исполняющему обязанности начальника ИВС.

Лаврентьев и Бурдаковская были задержаны сразу после побега в ночь на 6 августа пятерых заключенных, среди которых был особо опасный преступник Александр Мавриди, предполагаемый убийца «колбасного короля» Владимира Маругова.

Заключенные сбежали после того, как дежурный ИВС перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из арестантов и забыл закрыть «кормушку» (люк на двери камеры для подачи пищи). Через нее один из беглецов смог просунуть руку и открутить крепления наружного засова.

Четверых беглецов поймали в течение нескольких дней, а Мавриди, скрывавшегося на съемной квартире, удалось задержать лишь 14 сентября.

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Владимир Седов
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