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Созванное Зеленским заседание Совбеза Украины перенесли

Заседание СНБО, на котором могут ввести санкции против Порошенко, отложили

Фото: Johanna Geron / Reuters

Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, созванное по инициативе президента Владимира Зеленского, перенесли с 29 декабря на 30 декабря. Об этом сообщает «Страна.ua».

Заседание отложили, поскольку Зеленский решил расширить повестку.

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Ранее адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что СБНО может в ближайшее время ввести санкции против его подзащитного и арестовать активы.

Порошенко подозревается в государственной измене и финансировании терроризма. По версии СБУ, он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Экс-президент в настоящий момент находится за границей

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София Сарджвеладзе
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