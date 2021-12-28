Созванное Зеленским заседание Совбеза Украины перенесли
Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, созванное по инициативе президента Владимира Зеленского, перенесли с 29 декабря на 30 декабря. Об этом сообщает «Страна.ua».
Заседание отложили, поскольку Зеленский решил расширить повестку.
Ранее адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что СБНО может в ближайшее время ввести санкции против его подзащитного и арестовать активы.
Порошенко подозревается в государственной измене и финансировании терроризма. По версии СБУ, он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Экс-президент в настоящий момент находится за границей