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Россиян предостерегли от покупки одного вида сувениров в Египте

АТОР: при покупке ароматических масел в Египте стоит быть осторожнее

Фото: Shutterstock

Эксперты туристической отрасли назвали лучшие сувениры, которые можно привезти из Египта, а также предостерегли от покупки одного вида товаров. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам представителя туроператора TUI, стоит быть осторожнее при выборе ароматических масел, которые продаются почти в каждом отеле и на базарах. Отмечается, что особой популярностью у туристов пользуется эфирное масло тмина, обладающее лечебными свойствами.

«Масло черного тмина лучше покупать в аптеках. В этом случае и цена будет фиксирована (в среднем 15-20 долларов за 125 миллилитров), и качество продукта будет гарантировано», — уточнили эксперты и добавили, что перед приобретением необходимо проконсультироваться с врачом.

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Среди самых лучших съедобных сувениров из Египта туроператоры выделили манго, которое местные жители называют «королем фруктов». Их можно купить как в магазинах (цены как правило фиксированные), так и на рынках, где можно поторговаться и попросить упаковать фрукты в специальные боксы для перевозки.

Также россиянам порекомендовали привезти из отпуска гранаты, финики и эшту — экзотический фрукт, по вкусу напоминающий клубнику со сливками. Еще один популярный сувенир — чай каркаде, который лучше покупать в Луксоре или Египте. «Считается, что именно в этих городах самый свежий чай, состоящий из цельных цветков», — пояснили эксперты.

Ранее в декабре эксперты туристической отрасли сообщили о резком снижении стоимости отдыха на курортах Египта в конце декабря. Например, недельная путевка с вылетом на ближайшие даты из Ростова-на-Дону и проживанием в трехзвездочном отеле обойдется одному путешественнику в 17 тысяч рублей, в четырехзвездочном — от 25 тысяч рублей.

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Мария Гейн
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