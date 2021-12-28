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Россиянин предстанет перед судом спустя 12 лет после убийства женщины

СКР: в Уфе мужчина ответит за убийство сожительницы, совершенное в 2008 году

Фото: СК РФ

В Уфе 64-летний мужчина предстанет перед судом за убийство сожительницы, совершенное 12 лет назад. Об этом во вторник, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, преступление, за которое предстоит ответить россиянину, было совершено зимой 2008 года. Обвиняемый жил с потерпевшей — 33-летней уроженкой Уфы без определенного места жительства, склонной к бродяжничеству. Они часто ссорились во время совместного употребления спиртных напитков. Во время очередного конфликта мужчина несколько раз ударил сожительницу бутылкой по голове, после чего женщина скончалась на месте. Весной 2008 года расчлененные останки погибшей были обнаружены в лесу в микрорайоне «Зеленая роща», однако виновный в ее смерти тогда не был найден.

Спустя 12 лет следователи и криминалисты повторно проанализировали материалы дела и допросили родственников и знакомых жертвы, а также лиц без определенного места жительства, вместе с которыми она бродяжничала. От них они узнали, что потерпевшая проживала в квартире уфимца, после чего установили личность предполагаемого убийцы. Им оказался неоднократно судимый мужчина, который в данный момент находится в колонии за убийство приятеля во время пьяной ссоры.

Обвиняемый признался в убийстве, однако стал отрицать факт расчленения. Он сказал, что тело без его ведома разрезал и выкинул в лесу один из его знакомых, который впоследствии скончался.

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Елизавета Новикова
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