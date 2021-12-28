Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова рассказала о «прямой агрессии» в отношении России и Белоруссии

Захарова: Союзному государству важно обороняться от информационных угроз извне
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что Союзному государству важно обороняться от информационных угроз извне, которые уже давным-давно не являются даже угрозами, а следствием прямой агрессии в отношении Москвы и Минска. Об этом она заявила в эфире телеканала «БелРос», передает РИА Новости.

По ее словам, двум странам также необходимо развивать новые средства массовой коммуникации. Российский дипломат подчеркнула, что для этого потребуется законодательная база, взаимодействие различных ведомств и союзных органов. Она отметила, что необходимо развивать и имеющиеся ресурсы, но не по остаточному принципу, а, наоборот, подтягивать современные формы коммуникации.

В том же интервью Захарова назвала один из главных итогов уходящего года. По ее словам, таким итогом стало восстановление жизни, которая «чуть не рухнула» в 2020 году из-за пандемии. «Исходя из моего ощущения двадцать первый год прошел под знаком восстановления», — подчеркнула она. Российский дипломат также отметила, что получается преодолевать упаднические настроения 2020 года.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине описали важную для переговоров черту Путина
Российский чиновник получил премию за отказ от взятки
Собянин рассказал о личной традиции на Новый год
Захарова рассказала о «прямой агрессии» в отношении России и Белоруссии
Футболист АПЛ рассказал о попытке его похищения
В Подмосковье пьяного мужчину сняли с путей перед поездом
США и Польша назвали основу для диалога с Россией
Порошенко заявил о готовности пояснить дело против него на Украине
Кадыров объяснил свои слова о присоединении Украины к России
Иммунолог заявил о снижении числа госпитализаций при омикрон-штамме
Создание армии украинских нацистов решили праздновать на государственном уровне
На оповещение российских аэропортов о погоде выделят почти 4 миллиарда рублей
Собянин оценил популярность общественного транспорта во время пандемии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter