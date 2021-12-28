Захарова рассказала о «прямой агрессии» в отношении России и Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что Союзному государству важно обороняться от информационных угроз извне, которые уже давным-давно не являются даже угрозами, а следствием прямой агрессии в отношении Москвы и Минска. Об этом она заявила в эфире телеканала «БелРос», передает РИА Новости.

По ее словам, двум странам также необходимо развивать новые средства массовой коммуникации. Российский дипломат подчеркнула, что для этого потребуется законодательная база, взаимодействие различных ведомств и союзных органов. Она отметила, что необходимо развивать и имеющиеся ресурсы, но не по остаточному принципу, а, наоборот, подтягивать современные формы коммуникации.

В том же интервью Захарова назвала один из главных итогов уходящего года. По ее словам, таким итогом стало восстановление жизни, которая «чуть не рухнула» в 2020 году из-за пандемии. «Исходя из моего ощущения двадцать первый год прошел под знаком восстановления», — подчеркнула она. Российский дипломат также отметила, что получается преодолевать упаднические настроения 2020 года.

