Поджегшего соседа на велосипеде россиянина осудили на 15 лет

Курский областной суд приговорил 46-летнего мужчину к 15 годам колонии за то, что тот облил проезжавшего мимо на велосипеде 59-летнего соседа бензином и поджег его, в результате чего потерпевший скончался в больнице. Об этом во вторник, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, преступление было совершено 13 июня 2021 года в селе Черницыно Октябрьского района. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу и умышленно облил соседа бензином из ведра, после чего поджег. Потерпевший смог вернуться к себе домой и потушил пламя с помощью поливочного шланга. Позже он с ожогами 85 процентов тела был доставлен в больницу, где спустя несколько дней скончался.

Как сообщили в суде, фигурант дела долгое время дружил с соседом и его семьей, но позже между их женами произошла ссора. После этого соседи начали конфликтовать, что впоследствии и привело к трагедии.