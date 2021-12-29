Приморский путешественник рассказал об автотуре по России

Приморский видеограф-путешественник Антон Конобиевский за четыре месяца проехал через всю Россию на машине. О своем туре он рассказал в интервью «Комсомольской правде»

Конобиевский посетил Крым, Кавказ, Урал, Алтай, Байкал, Камчатку. Итогом путешествия стал полностью авторский фильм.

Путешественник рассказал, что проехал чуть больше, чем 23 тысячи километров. «Такой путь дается легче, когда у тебя есть цель. Это было не просто путешествие, я хотел снять фильм. Идея появилась довольно давно», – отметил он.

По его словам, самые хорошие дороги в России на Западе страны, а комфортнее всего передвигаться в Сочи. «В основном история по всей России одинаковая. Главные дороги в принципе заасфальтированы, дорожное полотно хорошее, но если тебе нужно съехать в менее доступные места, ты встречаешься с проблемами», — поделился он.