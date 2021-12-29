Белоруссия попросила Британию снять санкции с «Белавиа»

Белоруссия попросила власти Великобритании снять санкции с национальной авиакомпании «Белавиа», которые были введены после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием оппозиционера Романа Протасевича. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал белорусский посол в Лондоне Максим Ермолович.

По его словам, сейчас стороны только начали обсуждать такую возможность, переговоры ведутся по линии Министерств иностранных дел и транспорта Соединенного Королевства. «Пытаемся достучаться до представителей государственных органов Великобритании, донести до них объективную позицию в отношении белорусского авиаперевозчика», — сказал Ермолович.

Он также указал, что на фоне грядущих «масштабных» политических реформ в Белоруссии, изменения ее политической системы и референдума по Конституции британским властям следовало бы задуматься о снятии всех экономических ограничений с республики. «Мы ждем адекватной реакции на эти действия со стороны западных стран, включая Великобританию, и хотели бы начать обсуждать практические вопросы», — добавил посол.

Санкции против авиакомпании «Белавиа», в том числе запрет на полеты в воздушном пространстве Евросоюза, были введены после инцидента с самолетом Ryanair в мае 2021-го. Воздушное судно экстренно село из-за сообщения о бомбе на борту, после чего белорусские силовики сняли с рейса и задержали двух пассажиров: бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софьи Сапегу. Британия назвала произошедшее актом воздушного пиратства.