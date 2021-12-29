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Китай пообещал измениться ради спасения планеты

Китай пообещал сократить выбросы от производства алюминия на 5% к 2025 году

Фото: Thomas Peter / Reuters

Китай пообещал сократить выбросы углерода на алюминиевых заводах на 5 процентов к 2025 году и сократить сталеплавильные мощности в рамках пятилетнего плана. Об этом сообщает Bloomberg.

Подобные изменения идут в купе со стремлением Китая включиться в мировой план спасения планеты и сокращения выбросов углекислого газа. На сталелитейный сектор приходится около 15 процентов углеродного следа Китая, а на алюминий — около 4 процентов.

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28 декабря

Ранее Власти КНР представили пятилетний план, который рассчитан на 2021–2025 годы. В «зеленые» цели входят снижение энергоемкости сталелитейного производства на 2 процента, а цементного — на 3,7 процента. Сталелитейные заводы, которые не соответствуют сверхнизким стандартам по загрязнению воздуха, могут быть закрыты или перемещены. Власти также решили строго ограничить потребление угля в химической, сталелитейной промышленности и производстве строительных материалов.

Однако, несмотря на масштабные планы по декарбонизации, уровень выбросов в стране ежегодно растет и уже превзошел совокупные эмиссии США, Индии, России и Японии. Например, сталелитейный гигант China Baowu в 2020 году загрязнил воздух сильнее, чем весь Пакистан, а деятельность нефтяного предприятия China Petroleum & Chemical хуже отразилась на экологии, чем деятельность всей Канады. Больше всего (33 процента) выбросов Китая приходится на энергоснабжение. Для декарбонизации сектора необходимо закрыть тысячи угольных электростанций и резко нарастить объемы возобновляемой энергии.

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Платон Щукин
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