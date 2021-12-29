Депутат Рады оценил санкции Зеленского против оппозиционных СМИ

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич оценил санкции президента Украины Владимира Зеленского против оппозиционных СМИ. Его слова опубликованы в Telegram-канале «Страна.ua».

По мнению Шуфрича, который является совладельцем телеканала UkrLive, никаких оснований вводить ограничения «нет и быть не может». «Канал нормально работает в юридическом пространстве Украины, поэтому невозможно объяснить и понять, чем вызвана такая острая необходимость закрыть еще и эти каналы», — возмутился он. В случае, если решение будет препятствовать работе телеканалов, то политик пообещал защищаться «всеми доступными законными способами».

28 декабря Владимир Зеленский ввел санкции против компаний, в которые входят украинские оппозиционные СМИ. В частности, под ограничения попали медиахолдинг «Новости», в который входят оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK, а также ООО «Тайм медиа» (телеканал «Перший Незалежний») и ООО «Телепростир» (телеканал UkrLive). Меры будут действовать пять лет.