Российские полицейские «построили» елку из служебных машин и сняли ее на видео

В Калининграде местные полицейские «построили» елку из служебных автомобилей и сняли ее на видео. Ролик опубликован на сайте регионального управления МВД.

«Все передвижения заняли у полицейских более трех часов. Когда елка была готова, на машинах включили проблесковые маячки. Такая иллюминация послужила гирляндой для импровизированной елки», — говорится в сообщении.

Елку сняли с высоты птичьего полета. Таким образом полицейские решили поздравить жителей города с новым годом.

Ранее водители из подмосковного Можайска в преддверии Международного женского дня выстроили свои машины в огромную восьмерку. Их акцию сняли с высоты птичьего полета беспилотники телеканала «360». На съемках внутри восьмерки можно увидеть светящееся сердце.