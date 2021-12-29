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В Афганистане закрылось больше половины госпиталей для больных COVID-19

В Афганистане из-за нехватки денег закрылись 21 из 38 госпиталей для зараженных COVID-19

Фото: Rahmat Gul / Reuters

В Афганистане из-за проблем с финансированием закрылось больше половины госпиталей для больных COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего прекратили работу 21 из 38 госпиталей. Нехватка денег у медучреждений обнаружилась после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация). Это произошло из-за заморозки афганских активов западными банками.

Сейчас Министерство здравоохранения Афганистана ведет переговоры с международными некоммерческими организациями, чтобы получить финансирование медицинских учреждений за счет пожертвований. Некоторые НКО согласились финансировать афганский Минздрав.

Ранее в декабре Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) перевела на счет афганского Центрального банка 16 миллионов долларов. По заявлениям представителя ЦБ, эти средства были направлены на продление гуманитарной помощи афганскому населению. Он отметил, что их задействуют в рамках борьбы с бедностью в стране.

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Николай Чигасов
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