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Избившего пожилую россиянку из-за замечания рабочего арестовали

В Краснодаре арестовали рабочего, избившего пенсионерку за сделанное ему замечание

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Краснодаре арестовали рабочего, который накануне, 28 декабря, избил пенсионерку. Когда россиянин пилил деревья во дворе одного из жилых домов, пожилая женщина попросила его убрать за собой мусор и показать разрешение на вырубку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по городу.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В данный момент мужчина заключен под стражу.

По информации агентства, напавший на пенсионерку ранее уже привлекался за угрозу убийством и нанесение тяжких телесных повреждений. Помимо пожилой женщины, травмы также получил один из прохожих, вступившихся за нее — у него сломана лучевая кость.

Уточняется, что мужчина имел разрешение на проведение работ от органов местного самоуправления.

Во вторник, 28 декабря, после словесной перепалки рабочий напал на 79-летнюю пенсионерку, попросившую его не мусорить и показать разрешение на работы. На появившихся в сети кадрах заметно, как мужчина сначала догоняет пытающуюся убежать от него женщину, затем начинает ее бить и валит на землю.

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Роман Кирьянов
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