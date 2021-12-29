На Украине назвали условия для проведения досрочных выборов в Раду

Проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины возможно лишь в политический кризис и при наличии серьезных юридических оснований, но ни первое, ни второе условие сейчас не соблюдается. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк.

Чиновник отверг слухи о планах украинского руководства организовать досрочный роспуск парламента на фоне падения рейтинга правящей партии «Слуга народа». Он назвал такое решение «чисто политтехнологическим приемом», которое не позволило бы решить насущных проблем страны.

«Для всей команды власти принципиально только одно в разговоре о деятельности парламента — это его способность принимать реформаторские законопроекты», — сказал Подоляк.

Он добавил, что Верховная Рада текущего созыва в целом хорошо справляется со своими обязанностями, хотя у офиса президента и были нарекания на этот счет. «Не без проблем, но в целом эффективно», — подытожил советник.

Ранее стало известно, что более половины украинцев выступают за досрочный роспуск правительства и парламента. Они полагают, что их текущий состав является слабым для решения насущных государственных проблем. За проведение новых президентских выборов и отставку Владимира Зеленского выступают около 40 процентов граждан.