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На Украине назвали условия для проведения досрочных выборов в Раду

Офис президента Украины: досрочные выборы в Раду возможны при политическом кризисе

Фото: РИА Новости

Проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины возможно лишь в политический кризис и при наличии серьезных юридических оснований, но ни первое, ни второе условие сейчас не соблюдается. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк.

Чиновник отверг слухи о планах украинского руководства организовать досрочный роспуск парламента на фоне падения рейтинга правящей партии «Слуга народа». Он назвал такое решение «чисто политтехнологическим приемом», которое не позволило бы решить насущных проблем страны.

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«Для всей команды власти принципиально только одно в разговоре о деятельности парламента — это его способность принимать реформаторские законопроекты», — сказал Подоляк.

Он добавил, что Верховная Рада текущего созыва в целом хорошо справляется со своими обязанностями, хотя у офиса президента и были нарекания на этот счет. «Не без проблем, но в целом эффективно», — подытожил советник.

Ранее стало известно, что более половины украинцев выступают за досрочный роспуск правительства и парламента. Они полагают, что их текущий состав является слабым для решения насущных государственных проблем. За проведение новых президентских выборов и отставку Владимира Зеленского выступают около 40 процентов граждан.

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Михаил Кириллов
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