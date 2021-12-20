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Большинство украинцев выступили за роспуск Верховной Рады

Опрос: более половины украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и правительства

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Более половины жителей Украины выступают за роспуск Верховной Рады, отставку действующего правительства и проведение новых парламентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг».

По данным исследования, за досрочное прекращение полномочий депутатов парламента и организацию новых выборов выступают 63 процента граждан, тогда как за роспуск кабмина — 58 процентов. В это же время отставку действующего президента страны Владимира Зеленского поддерживают лишь 43 процента украинцев.

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Отмечается, что при этом большинство украинцев считают действующий состав Верховной Рады слабым для решения насущных государственных проблем — 61 процент. Противоположного мнения придерживаются лишь шесть процентов жителей. «Ни сильным, ни слабым» называет парламент 31 процент граждан.

Всего в опросе приняли участие две тысячи украинских граждан старше 18 лет. Он проводился в период с 14 по 16 декабря во всех регионах страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Погрешность исследования, как отмечают социологи, не превышает 2,2 процента.

Ранее стало известно, что партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» впервые обогнала по популярности партию Зеленского «Слуга народа». По данным Киевского международного института социологии, среди определившихся с выбором респондентов «Европейскую солидарность» поддерживают 17,1 процента, а «Слугу народа» — 15 процентов.

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Михаил Кириллов
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