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В Минздраве рассказали о планировании беременности после прививки от COVID-19

Минздрав: планировать беременность можно через 28 дней после первого компонента вакцины

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Планировать беременность можно через 28 дней после введения первого компонента вакцины против COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-служба Минздрава.

В министерстве рассказали о том, что 29 декабря были обновлены методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным. Согласно сообщению Минздрава, на этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Отмечается, что планировать беременность можно через 28 дней после первой прививки, то есть когда формируется защитный иммунитет против коронавируса.

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Помимо этого, в пресс-службе подчеркнули, что данных о негативном влиянии вакцин на репродуктивную функции мужчин и женщин на сегодняшний момент нет. В то же время коронавирусная инфекция может оказывать отрицательное влияние на репродуктивную функцию, заявили в ведомстве.

Ранее врач-репродуктолог Ирина Меньшикова заявила, что беременные женщины чаще заболевают коронавирусом, при этом COVID-19 может приводить к послеродовым кровотечениям, преждевременным родам и самопроизвольному выкидышу. По ее словам, в первом и втором триместре у беременной повышается вероятность самопроизвольного выкидыша. Кроме того, в третьем триместре повышается частота преждевременных родов и риск развития преэклампсии, для которой характерно повышенное артериальное давление и увеличение белка в моче.

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Марина Совина
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