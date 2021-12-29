В Минздраве рассказали о планировании беременности после прививки от COVID-19

Планировать беременность можно через 28 дней после введения первого компонента вакцины против COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-служба Минздрава.

В министерстве рассказали о том, что 29 декабря были обновлены методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным. Согласно сообщению Минздрава, на этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Отмечается, что планировать беременность можно через 28 дней после первой прививки, то есть когда формируется защитный иммунитет против коронавируса.

Помимо этого, в пресс-службе подчеркнули, что данных о негативном влиянии вакцин на репродуктивную функции мужчин и женщин на сегодняшний момент нет. В то же время коронавирусная инфекция может оказывать отрицательное влияние на репродуктивную функцию, заявили в ведомстве.

Ранее врач-репродуктолог Ирина Меньшикова заявила, что беременные женщины чаще заболевают коронавирусом, при этом COVID-19 может приводить к послеродовым кровотечениям, преждевременным родам и самопроизвольному выкидышу. По ее словам, в первом и втором триместре у беременной повышается вероятность самопроизвольного выкидыша. Кроме того, в третьем триместре повышается частота преждевременных родов и риск развития преэклампсии, для которой характерно повышенное артериальное давление и увеличение белка в моче.

