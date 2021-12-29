Лукашенко подарил Путину белорусские продукты и бокалы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего визита в Санкт-Петербург подарил российскому лидеру Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами, а также хрустальные бокалы производства белорусского стеклозавода. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

«И на этот раз в Питер — не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов», — говорится в сообщении.

29 декабря в Санкт-Петербурге начались переговоры Путина и Лукашенко. Встреча лидеров двух государств продолжалась три часа.

Накануне в городе стартовал неформальный саммит СНГ, участие в котором принимают лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

