Сбер продлил акцию по бесплатному снятию наличных с кредитной СберКарты

Сбер продлил акцию для клиентов, открывающих кредитную СберКарту, по снятию наличных без комиссии до 28 февраля 2022 года. Первоначально акция, стартовавшая 15 ноября, действовала до 31 декабря 2021 года.

В рамках акции клиенты, которые оформят карту до конца зимы, смогут снимать с нее деньги без комиссии в первые 15 дней, начиная с даты подписания договора. Начиная с 16-го дня, комиссия составит обычные 3 процента от суммы. Предложение распространяется как на карты с пластиковым носителем, так и без него.

Кредитная СберКарта — новый флагманский продукт Сбера. Она признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке.

«Мы постоянно улучаем условия по нашим продуктам для клиентов. Продление акции по бесплатному снятию наличных с новой кредитной карты, пожалуй, приятное дополнение для наших клиентов в новом году. Мы запустили предложение в ноябре и увидели большой спрос на эту опцию со стороны клиентов, оформивших кредитную СберКарту. Она делает нашу кредитку еще привлекательнее и удобнее», — отметил Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка:

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По оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных карт, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного периода по принципу «месяц тратишь — три гасишь», при этом обслуживание продукта и СМС-уведомления полностью бесплатны.

Кроме того, ранее Сбер распространил функцию фиксации курса валют на момент покупки на кредитную СберКарту. Она особенно актуальна для клиентов, которые совершают покупки по карте за рубежом или через иностранные интернет-магазины. Для владельцев кредитной СберКарты курс конвертации фиксируется на момент авторизации и оформления покупки, тем самым делая сумму списания предсказуемой.

Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн и получить решение в кратчайшие сроки.

