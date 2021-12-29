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Подруга Высоцкого исключила насильственную смерть советского барда

Подруга музыканта Владимира Высоцкого призвала не верить в убийство артиста

Фото: Виктор Васенин / Коммерсантъ

Подруга советского музыканта Владимира Высоцкого, дизайнер и художник по костюмам Оксана Ярмольник исключила насильственную смерть артиста. Она назвала подобные заявления фейковыми в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Такая чушь всегда возникает вокруг жизни известных людей. Это люди, которые ни сном ни духом, которые никогда не общались, не видели ни друзей Владимира Семеновича, ни его самого, которые родились уже после его смерти. Я тоже могу сказать, что я свидетельница смерти Айседоры Дункан. И что?», — риторически спросила Ярмольник. Она добавила, что в современности многие спекулируют на смерти знаменитостей, и призвала не верить в убийство советского барда.

Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980. Однако отмечается, что в СМИ до сих пор появляются различные версии его гибели.

В феврале 2021 года сообщалось о смерти возлюбленной Владимира Высоцкого, советской актрисы Татьяны Иваненко. Женщина ушла из жизни в возрасте 79 лет.

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Сергей Равин
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