Капитан заявил о соблюдении сборной России ковидных правил на МЧМ по хоккею

Капитан молодежной сборной России Марат Хуснутдинов по хоккею заявил, что члены команды соблюдали все ковидные правила на молодежном чемпионате мира в Канаде. Об этом сообщает РБК.

«Мы соблюдали все требования, ходили в масках, вне команды ни с кем не общались, ПЦР сдавали с уверенностью», — сказал Хуснутдинов. Он отметил, что не наблюдал в гостинице, где жили команды, посторонних людей, не имеющих отношения к чемпионату, кроме телевизионщиков и команды.

Капитан российской сборной добавил, что ему обидно из-за отмены чемпионата. «Мы готовились, тщательно создавали коллектив. Не передать словами, какие сейчас эмоции. Просто обидно», — сказал он.

Об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею стало известно вечером в среду, 29 декабря. Такое решение было принято из-за вспышек коронавируса в нескольких командах. В команде России заразились два игрока, их отправили на карантин. Известно, что тест на коронавирус оказался положительным в том числе у 17-летнего Матвея Мичкова.

Перед отменой чемпионата стало известно об отмене матча между сборными России и Словакии на МЧМ. Российской команде присудили техническое поражение со счетом 0:1. Командам США и Чехии, где также были выявлены случаи заболевания коронавирусом, также присудили технические поражения.

Молодежный чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Планировалось, что Россия на групповом этапе сыграет с США, Швецией, Словакией и Швейцарией.