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Российские полицейские поймали насильника-рецидивиста спустя шесть лет поисков

В Петербурге полицейские задержали мужчину, изнасиловавшего девушку в парадной в 2015 году

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение 27-летнему мужчине за изнасилование, совершенное в 2015 году. Об этом в четверг, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, преступление было совершено 3 августа 2015 года на первом этаже дома № 80 по Бухарестской улице. Злоумышленник напал на 26-летнюю местную жительницу в парадной и изнасиловал ее, после чего скрылся с места преступления.

Преступника удалось поймать спустя шесть лет после инцидента благодаря работе аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет. Молодого человека задержали в квартире на проспекте Кима, он признался в содеянном. На него завели дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Выяснилось, что он ранее был неоднократно судим за кражи, наркотики и умышленное причинение вреда здоровью.

26 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге таксист пытался изнасиловать 22-летнюю россиянку. Девушка рассказала, что таксист на автомобиле Hyundai Solaris сначала стал гладить ее по ноге, потом прикасался к ней в интимных местах. Также, по ее словам, мужчина насильно поцеловал ее в губы и прижал к себе, когда она пыталась вырваться. В итоге девушке удалось убежать.

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Елизавета Новикова
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