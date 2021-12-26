Таксист попытался изнасиловать 22-летнюю россиянку

В Санкт-Петербурге таксист пытался изнасиловать 22-летнюю россиянку. Об этом сообщает телеканал «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 24 декабря у дома №76 по Среднему проспекту на Васильевском острове.

Девушка рассказала, что таксист на автомобиле Hyundai Solaris сначала стал гладить ее по ноге, потом прикасался к ней в интимных местах. Также, по ее словам, таксист насильно поцеловал ее в губы и прижал к себе, когда она пыталась вырваться. В итоге девушке удалось убежать.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ноябре пассажирка московского такси обвинила в сексуальных домогательствах смотрящего порно во время поездки водителя. Россиянка заявила, что таксист задавал ей вопросы о замужестве и наличии у нее незамужних подруг. Женщина рассказала, что во время поездки водитель смотрел ролики эротического содержания на планшете, прикрепленном к приборной панели.