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Таксист попытался изнасиловать 22-летнюю россиянку

«78.ru»: в Санкт-Петербурге таксист пытался изнасиловать 22-летнюю девушку, идет проверка

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге таксист пытался изнасиловать 22-летнюю россиянку. Об этом сообщает телеканал «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 24 декабря у дома №76 по Среднему проспекту на Васильевском острове.

Девушка рассказала, что таксист на автомобиле Hyundai Solaris сначала стал гладить ее по ноге, потом прикасался к ней в интимных местах. Также, по ее словам, таксист насильно поцеловал ее в губы и прижал к себе, когда она пыталась вырваться. В итоге девушке удалось убежать.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ноябре пассажирка московского такси обвинила в сексуальных домогательствах смотрящего порно во время поездки водителя. Россиянка заявила, что таксист задавал ей вопросы о замужестве и наличии у нее незамужних подруг. Женщина рассказала, что во время поездки водитель смотрел ролики эротического содержания на планшете, прикрепленном к приборной панели.

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Марина Совина
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