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Оперштаб дал губернаторам поручения по коронавирусу на праздники

Оперштаб РФ поручил губернаторам принять дополнительные меры против коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Оперштаб поручил российским губернаторам на праздники принять дополнительные меры против распространения коронавируса и для повышения уровня вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

Главы регионов также должны усилить контроль за изоляцией зараженных коронавирусом и людьми, с которыми они контактировали. Кроме того, поручено обеспечить соблюдение ограничений, работу пунктов вакцинации в праздничные дни и обеспечить дезинфекцию помещений больниц, школ и вузов.

«По итогам заседания оперативного штаба (вице-премьером РФ по вопросам социальной политики) Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить: готовность медицинских организаций к работе в условиях возможного увеличения числа больных новой коронавирусной инфекцией, в том числе службы скорой медицинской помощи, наличия реактивов для проведения лабораторных исследований», — говорится в сообщении.

В России за минувшие сутки выявили 21 073 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составило 10 479 344.

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Варвара Кошечкина
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