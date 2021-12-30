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Начался телефонный разговор Путина и Байдена

Начался телефонный разговор президентов России Путина и США Байдена

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена начался, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

«Телефонная беседа президента Байдена с президентом Путиным началась в 15:35 по времени восточного побережья США (23:35 мск, — прим. "Ленты.ру"», — сообщили в пресс-пуле Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темой телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена станут вопросы январских переговоров о гарантиях безопасности. Песков рассказал, что запланированный на вечер четверга, 30 декабря, разговор станет продолжением прошедшего ранее между президентами сеанса видеосвязи.

Что касается позднего времени звонка, который запланирован на 23:30, то Песков отмечает, что это вызвано разницей во времени.

Марина Совина
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