Участники проекта «Россия — страна возможностей отправятся в поездки по стране

Бесплатные поощрительные поездки по России получили 50 617 участников конкурсов и проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание». Программа «Больше, чем путешествие» реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Министерством науки и высшего образования РФ, платформой «Россия — страна возможностей» и Российским обществом «Знание».

Участники проекта «Больше, чем путешествие» — это победители, призеры, финалисты и самые активные конкурсанты 26 конкурсов и проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Российского общества «Знание».

Поощрительные поездки в рамках проекта «Больше, чем путешествие» получили участники и победители таких конкурсов и проектов, как «Большая перемена», «Лидеры России», «Абилимпикс», «Лучший социальный проект года», «Студент года», «Цифровой прорыв», «Время карьеры», Всероссийский студенческий выпускной, Грантовый конкурс молодежных инициатив, платформа «Другое дело», «Культурный код», «Мастера гостеприимства», «CASE-IN», «Мой первый бизнес», кубок «Управляй!», «Моя страна — моя Россия», «Профстажировки 2.0», Национальная технологическая олимпиада Junior, «Я — профессионал», «Твой Ход», «ТопБЛОГ», «Флагманы образования», «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту», Центры компетенций, «Российская студенческая весна» и общество «Знание».

«Проект собрал самых амбициозных, целеустремленных и творческих людей, которые не только могут увидеть нашу страну, но и познакомиться с людьми из других регионов, обменяться опытом и впечатлениями. 50 617 наших участников уже выбрали поездки в рамках проекта «Больше, чем путешествие» и отправятся в туры до сентября 2022 года. 23% всех участников — учащиеся до 18 лет, 43 процента—– молодые люди от 18 до 25 лет. А самому старшему участнику — 90 лет, это финалистка проекта «ТопБЛОГ», заядлая путешественница Евгения Федоровна Семенова», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Путешествия уже стартовали, в 2021 году 5 000 участников отправились в поездки по России, которые организуют 55 туроператоров.

«Без преувеличения, «Больше чем путешествие» — это совершенно уникальный и беспрецедентный проект не только для нашей страны, но и в мировом масштабе! Можно сказать, что мы заложили основы социального туризма в современной России!

Принято решение о продолжении «Больше, чем путешествие» в 2022 - 2024 годах! Кроме того, программа вошла в федеральный проект «Повышение доступности туристических продуктов», входящего в состав национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Для нас это еще большая ответственность! Нам предстоит задача расширения географии поездок и включения в программу новых маршрутов, в частности, профориентационных в рамках блока «Больше, чем работа» и речных круизов познавательной направленности», — подвела итог советник Ростуризма Юлия Рыбакова.

По результатам поездок, организованных в 2021 году, можно отметить высокую оценку программ и яркие, положительные отзывы участников проекта. Высоко отмечена как образовательно-экскурсионная составляющая, так и мероприятия по урбанистике, информационным технологиям, экологии, культуре, медиа и волонтерству. Для многих участников проекта поездки в рамках проекта «Больше, чем путешествие» стали первым опытом туристических путешествий по России.

Поездки в рамках проекта «Больше, чем путешествие» разной продолжительности — 17 134 туров выходного дня, 26 897 поездок на 3-5 дней внутри своего федерального округа. 5 147 участников отправятся в длительные путешествия свыше 7 дней с перелетом по России, а 1 599 участников отправятся в авторские путешествия.

«От поездки я жду отдых от обыденной суеты в компании друзей. Очень приятно, что «Россия — страна возможностей» награждает такими бонусами участников. Будет время и вспомнить прошлый фестиваль, и обсудить планы на предстоящий», — рассказал участник фестиваля «Студенческая весна», актер региональной концертной программы Александр Комков.

Участники отправляются практически из всех регионов России. Наибольшее количество туристов отправятся из Москвы (17 600 человек), Санкт-Петербурга (4 700), Екатеринбурга (1 400), Казани (1 400,) Краснодара (1 600), Нижнего Новгорода (1 100), Ростова-на-Дону (1 300), Владивостока (700) и Новосибирска (1 300).

Поездки охватывают все регионы нашей страны. Туры построены таким образом, чтобы были задействованы все федеральные округа России. Кроме того, среди туров есть речные круизы, экскурсионные маршруты и туристические экспедиции.

Программы поездок запланированы по 111 направлениям внутри страны. Из них около 20 процентов включают посещение Москвы. 10 процентов путешествий запланировано в Санкт-Петербург, 6 процентов — в Карелию, 3 процента — в Калининград, 3 процента — в Сочи, столицу Олимпиады, 3 процента — в Казань, 2 процента — во Владивосток. Более 120 групп отправятся в регионы с природными достопримечательностями – на озеро Байкал, на Алтай, Камчатку, Сахалин, в Карелию.

В каждом туре заложена не только экскурсионная, но и образовательная и социально значимая программа. Путешественники участвуют в экологических и волонтерских акциях, разрабатывают проекты по улучшению городской среды, проводят встречи с профессиональным сообществом, учеными и представителями органов власти. Поездки познакомят путешественников с регионом, в том числе через культуру и общественно значимую деятельность. Для участников разработаны 12 разнообразных тематических направлений по урбанистике, IT, экологии, медиа, предпринимательству и волонтерству. Около 80 туров носят инновационный характер: в программу входит посещение технопарков и современных креативных пространств.

Про этот и другие проекты президентской платформы можно посмотреть в новогоднем выпуске «Россия — страна возможностей». В фильме отображены все яркие моменты этого года, а также поездки участников программы «Больше, чем путешествие».