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В России изменятся правила о секретности и гостайне

С 1 января 2022 года в России начнут действовать новые правила о секретности и гостайне

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

С 1 января 2022 года в России начнут действовать новые правила распределения по степеням секретности сведений, содержащих государственную тайну. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В соответствии с изменениями, которые прописаны в документе, теперь у данных будет три степени секретности — особой важности, совершенно секретные и секретные.

В первую категорию входят сведения о военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых способно нанести ущерб интересам страны в одной или нескольких из этих областей.

К совершенно секретным правительство отнесло данные из вышеупомянутых областей, но с условием: их распространение может нанести ущерб не всей стране, а интересам государственного органа или отрасли экономики.

В третью группу попали все остальные данные из числа сведений, составляющих гостайну, распространение которых может нанести ущерб предприятиям, учреждениям или организациям, работающим в перечисленных в первом пункте областях.

О том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новые правила распределения содержащих гостайну сведений, сообщалось в начале ноября 2021 года. В обновленной редакции также отсутствует пункт о том, что главы органов госвласти, а также «Росатома» и «Роскосмоса» сами организуют разработку списка сведений, составляющих государственную тайну и несут за эти решения ответственность.

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Евгения Куликова
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