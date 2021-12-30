Смертность в России из-за коронавируса превысила рекорд октября

Коронавирус в ноябре 2021 года стал основной или предположительно основной причиной смерти более 87 тысяч российских граждан, превысив рекорд октября. Об этом свидетельствуют данные Росстата о естественном движении населения страны.

Ведомство выделяет четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19. Так, по данным Росстата, в ноябре коронавирус, предположительно, стал основной причиной смерти 71,1 тысячи человек. В 8,9 тысячи случаев COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования.

Число смертей, где COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, составило 1,4 тысячи. Кроме того, в ноябре зафиксировано 1,4 тысячи смерти пациентов, у которых COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но не повлиял на их гибель.

В октябре коронавирус стал основной или предположительно основной причиной смерти 68,7 тысячи человек. У примерно 6 тысячи умерших COVID-19 был сопутствующим заболеванием.