Голикова оценила статистику смертности в России

Смертность с января по ноябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла на 18,5 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

По словам чиновницы, количество смертей в ноябре, согласно данным Росстата, увеличилось на 17 процентов по отношению к показателям прошлого года. «Из общего прироста смертности в ноябре текущего года более 100 процентов приходится на смертность от коронавируса», — оценила статистику Голикова.

По словам вице-премьера, смертность от других заболеваний упала на девять процентов.

COVID-19 стал основной причиной летального исхода 71 187 пациентов, еще в 8939 случаях инфекция может быть ключевой причиной смерти, но необходимо проведение дополнительных врачебных исследований.

Вирус вызвал смертельные осложнения других болезней у 1477 россиян, у 5924 коронавирус был сопутствующим заболеванием.

В октябре 2021-го COVID-19 в России стал основной причиной смерти 68 734 человек.