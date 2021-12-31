Гинцбург попросил россиян отказаться от вызова Деда Мороза на дом

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург попросил россиян не вызывать Деда Мороза на дом, а вместо этого предложил самим нарядиться волшебниками и поздравить детей. Об этом пишет ТАСС.

«Я бы не стал приглашать в это время Деда Мороза, а на месте родителей сам бы бороду купил и поздравил, чтобы не отменять и не портить ребенку праздник, а заодно его устроить и себе», — сказал ученый.

По мнению Гинцбурга, также следует отказаться от посещения массовых мероприятий для детей, если родители не уверены в полной безопасности своего ребенка. В любом случае, он советует не пренебрегать средствами индивидуальной защиты: масками или респираторами.

«Некоторые дети бессимптомно переболели, поэтому если родители уверены, что у его ребенка хорошие защитные титры, значит, ребенок защищен. Если родители не располагают информацией, что ребенок переболел или имеет высокий уровень антител, то лучше вообще ребенка не водить [на мероприятия]», — уточнил он.