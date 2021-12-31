Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон в новогоднем обращении выразил надежду на окончание пандемии

Президент Франции Макрон надеется, что в 2022 году пандемия коронавируса завершится
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Julien Mattia/ Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к согражданам выразил надежду на окончание пандемии в 2022 году. Его слова приводит ТАСС.

«Я с оптимизмом смотрю в будущее. 2022 год станет, возможно, годом завершения пандемии. Я хочу верить в это вместе с вами», — подчеркнул французский лидер.

Макрон призвал соотечественников пройти вакцинацию и назвал ее проявлением гражданской ответственности. Несмотря на добровольность прививки, глава государства отметил, что обязанности должны иметь приоритет над правами.

29 декабря Минздрав Франции сообщил о 208 тысячах новых заражений COVID-19 за сутки. Глава ведомства Оливье Веран назвал новые данные о заболеваемости «вызывающими головокружение». Он назвал рекордно быстрое распространение омикрон-штамма COVID-19 «приливной волной».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиянам рассказали об изменениях в стране с 1 января
Байден заявил Путину о недопустимости вторжения на Украину
В Москве ввели новые правила сбора мусора
Аналитики предсказали рост цен ряд товаров в России в 2022 году
Байден понадеялся на прогресс в предстоящих переговорах с Россией
В Японии запустят в космос деревянный спутник
В столице Болгарии задержали антиваксера с гранатой
Макрон в новогоднем обращении выразил надежду на окончание пандемии
В Подмосковье нашли «бесплатную» новогоднюю ель
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 170 рейсов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter