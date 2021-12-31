Макрон в новогоднем обращении выразил надежду на окончание пандемии

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к согражданам выразил надежду на окончание пандемии в 2022 году. Его слова приводит ТАСС.

«Я с оптимизмом смотрю в будущее. 2022 год станет, возможно, годом завершения пандемии. Я хочу верить в это вместе с вами», — подчеркнул французский лидер.

Макрон призвал соотечественников пройти вакцинацию и назвал ее проявлением гражданской ответственности. Несмотря на добровольность прививки, глава государства отметил, что обязанности должны иметь приоритет над правами.

29 декабря Минздрав Франции сообщил о 208 тысячах новых заражений COVID-19 за сутки. Глава ведомства Оливье Веран назвал новые данные о заболеваемости «вызывающими головокружение». Он назвал рекордно быстрое распространение омикрон-штамма COVID-19 «приливной волной».

