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Медведев поздравил россиян с Новым годом

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом

Кадр: страница Дмитрия Медведева в Facebook

Замглавы Совета безопасности России, бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом. Видеообращение политика опубликовано на его странице в Facebook.

«Уходящий год тоже оказался крайне непростым. Сложностей и потрясений нам хватило с лихвой. Мы вместе противостояли проблемам, с которыми столкнулось все человечество. Но уверен, что хорошего тоже было немало», — отметил Медведев.

По его словам, россияне по-прежнему сильны своим единством, «друг другом, нашими родными, близкими и друзьями, мужеством, взаимной поддержкой и отзывчивостью, нашим искреннем желанием проявить свои лучшие качества».

«Друзья, пусть наступающий год будет для каждого из нас лучше, будет наполнен радостью и счастьем. Верьте в себя. Крепкого вам здоровья и счастья, успехов и благополучия, пусть все будет хорошо. С Новым годом!», — обратился в конце послания к зрителям бывший премьер-министр.

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Платон Щукин
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