Украинский генерал предупредил страну об ужасном будущем

Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев в эфире телеканала UkrLife предупредил страну об «ужасном будущем». Его слова приводит РИА Новости.

Могилев обратил внимание на закрывающиеся в стране предприятия, в том числе в области металлургии, химии и малого бизнеса. По его словам, это происходит из-за растущих цен на газ.

«Люди остаются без зарплаты, без своего достатка. <…> Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», — отметил Могилев.

Могилев возглавлял министерство внутренних дел Украины с 2010 по 2011 годы. В 2011-2014 годах был главой Совета министров Крыма в составе Украины.

