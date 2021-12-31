Аналитики предсказали рост цен ряд товаров в России в 2022 году

Аналитики компании «Фридом Финанс» предсказали рост цен на ряд товаров в России в 2022 году, а именно – на продукты, автомобили и бытовую технику. Об этом сообщает URA.RU.

Тем не менее, специалисты уверены, что продуктовая корзина прибавит в стоимости меньше, чем в 2021 году. Среди причин они назвали введение в ноябре правительством лимита на экспорт удобрений, что позволит избежать дефицита и обеспечить внутренний рынок.

Также позитивными факторами аналитики назвали политику Центробанка, возможное облегчение ситуации с пандемией коронавируса и повышение урожайности. Ожидается, что рост цен в 2022 году составит менее 10 процентов против 12 процентов по данным Росстата в 2021.

Эксперты ожидают подорожания прежде всего импортных продовольственных товаров из-за проблем с логистикой, поскольку грузоперевозчики планируют поднять цены на свои услуги на 15-25 процентов. Также ожидается небольшой рост стоимости на автомобили и бытовую технику в рамках общей инфляции на 5,5-6,5 процента.

«В текущем году больше остальных подорожали мясо, яйца, овощи и крупы. А значит, и в следующем году они больше остальных подвержены инфляции. Но, если урожай вернется на допандемийные уровни, то уже к осени цены на крупы и часть овощеплодной продукции пойдут на спад», — заключили аналитики.

Ранее стало известно, что за год стоимость приготовления оливье взлетела на 15 процентов, такие данные следуют из результатов исследования сервиса «Чек Индекс». Средний чек на приготовление салата по классическому советскому рецепту (с вареной колбасой) на четыре порции с 1 по 25 декабря составил для россиян 482 рубля (на 62 рубля больше, чем год назад).

