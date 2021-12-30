В России взлетела цена салата оливье

За год стоимость приготовления оливье взлетела на 15 процентов, следует из результатов исследования сервиса «Чек Индекс», передает РИА Новости.

Средний чек на приготовление салата по классическому советскому рецепту (с вареной колбасой) на четыре порции с 1 по 25 декабря составил для россиян 482 рубля (на 62 рубля больше, чем год назад). В рецепт входили 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 300 граммов вареной колбасы, 400 граммов консервированного горошка, пять яиц, 400 граммов маринованных огурцов, 200 граммов майонеза и 30 граммов укропа или петрушки.

Среди всех ингредиентов больше всего подорожал картофель — на 49 процентов (до 73,3 рубля за 500 граммов). На 35 процентов подскочила стоимость моркови, на 25 процентов — яиц, на 16 процентов — майонеза. Подешевела только вареная колбаса — минус один процент (до 91,8 рубля за 300 граммов).

Ингредиенты для салата селедка под шубой подорожали на 16 процентов за год. Приготовить пять порций этого салата в среднем обойдется россиянам в 453 рубля.