Селедка под шубой в России значительно подорожала
Ингредиенты для салата селедка под шубой подорожали на 16 процентов за год, об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные маркетплейса «СберМаркет».
Приготовить пять порций селедки под шубой в среднем россиянам обойдется в 453 рубля. В 2020 году это стоило 389 рублей. Значительней всего подорожала рыба. Цена на сельдь взлетела за год на 70 рублей в среднем по стране (800 граммов стоит 162 рубля).
Цены на овощи остались на уровне прошлого года. За десять яиц придется отдать 71 рубль, за килограмм картофеля — 83 рубля, за 500 граммов лука — 15 рублей, 500 граммов морковки —19 рублей, килограмм свеклы — 35 рублей, а за упаковку майонеза — 68 рублей.
Также в России подорожало оливье. Этот салат на четыре порции в 2021 году обойдется в 416 рублей, что на 15 процентов дороже, чем в 2020-м. За год подорожали все ингредиенты салата, минимальный рост в девять процентов был у консервированных овощей, горошка, вареной колбасы.
Максимально выросла цена на картофель (почти 80 процентов), морковь (41 процент), репчатый лук (33 процента), яйца и майонез (28 процентов).