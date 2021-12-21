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Селедка под шубой в России значительно подорожала

За год салат сельдь под шубой подорожал на 16%

Фото: Globallookpress.com

Ингредиенты для салата селедка под шубой подорожали на 16 процентов за год, об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные маркетплейса «СберМаркет».

Приготовить пять порций селедки под шубой в среднем россиянам обойдется в 453 рубля. В 2020 году это стоило 389 рублей. Значительней всего подорожала рыба. Цена на сельдь взлетела за год на 70 рублей в среднем по стране (800 граммов стоит 162 рубля).

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Цены на овощи остались на уровне прошлого года. За десять яиц придется отдать 71 рубль, за килограмм картофеля — 83 рубля, за 500 граммов лука — 15 рублей, 500 граммов морковки —19 рублей, килограмм свеклы — 35 рублей, а за упаковку майонеза — 68 рублей.

Также в России подорожало оливье. Этот салат на четыре порции в 2021 году обойдется в 416 рублей, что на 15 процентов дороже, чем в 2020-м. За год подорожали все ингредиенты салата, минимальный рост в девять процентов был у консервированных овощей, горошка, вареной колбасы.

Максимально выросла цена на картофель (почти 80 процентов), морковь (41 процент), репчатый лук (33 процента), яйца и майонез (28 процентов).

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Мария Строителева
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