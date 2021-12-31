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Украинские власти обвинили в намерении сдать свою страну

Экс-премьер Украины Пустовойтенко заявил, что власти рано или поздно сдадут страну

Фото: Pixabay

Бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко в эфире телеканала «НАШ» обвинил власти страны в том, что те намерены рано или поздно сдать Украину. Он призвал сограждан не пытаться с этим бороться, а, наконец, взяться за ум.

«Хочу смело сказать, что рано или поздно нас все равно сдадут и нам не нужно бороться, а нужно за ум взяться, в том числе и СНБО. Сегодня из России поставляется 42 процента дизельного топлива, 40 процентов бензина, а около 70 процентов — из Белоруссии, зачем воевать? Должен запас быть топлива на Украине по закону на 90 дней и вот прекратили поставку и завтра ничего не будет», — заявил экс-премьер.

Кроме того, он отметил очевидность того, что Россия не собирается вторгаться на территорию Украины. По его мнению, те шаги, которая страна предпринимает для защиты от мнимой угрозы ей абсолютно не нужны.

Ранее издание Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков описало два сценария возможного «вторжения» России на Украину. Как полагает исследователь американской НКО RAND Дара Массикот, первый вариант «вторжения» — точечные авиаудары, а второй сценарий предполагает полномасштабное вторжение.

Марина Совина
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