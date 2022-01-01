Раскрыто число кораблей ВМФ России в Мировом океане

В различных районах Мирового океана сейчас находятся экипажи более 70 кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно поздравительной телеграмме главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, 2021 год стал для российского флота этапом стабильного развития. Так, силы ВМФ активно принимали участие во всех плановых мероприятиях боевой подготовки, совершенствовали качественные параметры и мастерство в море, в небе и на берегу.

Помимо этого, отмечается, что на высоком уровне решалась задача военно-морского присутствия в Мировом океане. В телеграмме говорится, что ВМФ России в прошлом году продемонстрировал обладание океанским статусом и способность эффективно действовать во всех широтах.

Отмечается, что, по информации на октябрь 2021 года, количество российских военных кораблей в Мировом океане составляло более 80.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года в состав ВМФ России войдет большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко» проекта 1155. Согласно данным издания «Известия», план работ предусматривает передачу БПК флоту до конца 2022 года. Источник отметил, что на корабле частично модернизировали противопожарное оборудование и бортовую электронику. Также «Адмирал Левченко» получил новые охладительные установки и запорную арматуру. В ходе работ на корабле отремонтировали газотурбинные маршевые двигатели.

