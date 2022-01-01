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Россияне поделились своими ожиданиями от 2022 года

«Известия»: в 2022 году россияне ждут победы над пандемией, здоровья и успехов

Фото: Pixabay

Россияне поделились с «Известиями» своими ожиданиями от наступившего 2022 года. Люди ждут победы над пандемией коронавируса, хотят быть здоровыми и успешными, они надеются, что новый год будет легче предыдущего.

Жительница Волгограда Мария Чигирь встретила праздник в окружении своих детей и внуков. «Пожелаю, чтобы все были здоровы и счастливые, чтобы не было у нас коронавируса», — сказала она.

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Константин из Калининграда пожелал россиянам хорошего настроения и здоровья, а Ильнур из Самары — успехов в жизни и в борьбе с COVID-19. Его земляк Денис желает счастья, чтобы радовали любимые женщины и дети, а также чтобы были только веселые и праздничные дни.

Ранее психотерапевт Анна Стори раскрыла россиянам способы исполнения новогодних желаний. По ее словам, главное —определиться, чего в действительности хочет человек. Специалист посоветовала отключить на время логическое мышление, чтобы добраться до глубин подсознания и отбросить то, что навязывает или советует окружение.

Марина Совина
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