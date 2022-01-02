В Крыму заявили о готовности принять Лукашенко «хоть сейчас»

Крым готов «хоть сейчас» принять с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

«Что же касается посещения полуострова президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, то крымские власти неоднократно заявляли о готовности принять его хоть сейчас», — подчеркнул Руденко.

По словам замглавы МИД, тесное сотрудничество Белоруссии с Крымом и Севастополем, в том числе установление между ними прямого авиа- и железнодорожного сообщения, будет позитивно воспринято гражданами России и Белоруссии.

Ранее в декабре глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал открыть прямое авиасообщение с Белоруссией, заявив, что полуостров заинтересован в налаживании сотрудничества с республикой. Он отметил, что белорусские туристы всегда были традиционны для республики, а также выразил надежду, что в Крым «в ближайшее время полетят самолеты и поедут поезда».