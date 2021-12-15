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Крым призвал открыть прямое авиасообщение с Белоруссией

Глава парламента Крыма Константинов призвал открыть прямое авиасообщение с Белоруссией

Фото: Pixabay

Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал открыть прямое авиасообщение с Белоруссией, заявив, что полуостров заинтересован в налаживании сотрудничества с республикой. Его слова приводит РИА Новости.

«Белорусские туристы всегда были традиционны для Крыма. Крым всегда был для них местом отдыха. Я абсолютно убежден, что в ближайшее время полетят самолеты и поезда поедут», — заявил Константинов, отметив, что «организуется сообщение и начнется практическая жизнь».

По его словам, Крым намерен наладить с Белоруссией также межпарламентское и экономическое сотрудничество.

Ранее источник в Москве сообщил РИА Новости, что российская сторона готова приложить активные усилия для организации поездки президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым. По словам собеседника агентства, точные даты визита белорусского лидера на полуостров пока неизвестны.

В начале декабря белорусский лидер выразил мнение, что де-факто и де-юре Крым принадлежит России. Он также подчеркнул, что его визит на полуостров будет означать признание Крыма российской территорией.

Марина Совина
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