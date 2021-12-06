В Москве рассказали о готовности организовать поездку Лукашенко в Крым

Российская сторона готова приложить активные усилия для организации поездки президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым. Об этом рассказал РИА Новости источник в Москве.

По словам собеседника агентства, точные даты визита белорусского лидера на полуостров пока неизвестны. «Конкретные сроки поездки Лукашенко в Крым на данный момент неизвестны, но российская сторона будет готова сделать все необходимое для организации такого визита, как только он будет согласован», — заявил источник.

О своем желании посетить Крым Лукашенко заявил в начале декабря. По словам политика, у него уже есть соответствующая договоренность с президентом России Владимиром Путиным.

Тогда же белорусский лидер выразил мнение, что де-факто и де-юре Крым принадлежит России. Он также подчеркнул, что его визит на полуостров будет означать признание Крыма российской территорией.