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Опубликован список погибших в ДТП под Рязанью

«112»: в аварии с автобусом под Рязанью погибли три женщины и двое мужчин

Фото: Пресс-служба МВД РФ/ РИА Новости

Стали известны имена погибших в ДТП с автобусом под Рязанью. Список опубликовал Telegram-канал «112».

Так, жертвами стали три женщины: Анастасия Маркова, Алла Ткачева, и Полина Дробышевская 1991, 1969 и 1999 года рождения соответственно. Также погибли двое мужчин: Рашид Сапаров 1997 года рождения и водитель Павел Товакалов 1974 года рождения.

О трагедии стало известно 2 января. Авария произошла в 05:45 утра на дороге МоскваАстрахань возле села Вослебово Скопинского района. Транспортное средство врезалось в опору моста. По предварительным данным, в результате ДТП погибли пять человек, 21 пострадал. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.

Днем 2 января стало известно, что по факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. УМВД по Рязанской области проводит проверку происшествия.

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Никита Абрамов
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