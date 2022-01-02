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Стало известно о судимости владельца компании-перевозчика после ДТП под Рязанью

РЕН ТВ: владелец ООО «Транс Лайн» был задержан с нелегальной икрой в 2018 году

Фото: Telegram-канал SHOT

Владелец астраханской компании-перевозчика, которой принадлежал попавший в смертельное ДТП под Рязанью автобус, был ранее судим. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации телеканала, в 2018 году некий Геннадий К., владеющий ООО «Транс Лайн», был задержан с 28 килограммами нелегальной икры рыб лососевых пород. Мужчину остановили за рулем иномарки в селе Икряное в Астраханской области, в салоне обнаружили икру на сумму более полутора миллиона рублей.

Предполагается, что бизнесмен планировал перепродать товар по более высокой цене.

Ранее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по факту ДТП в Рязанской области. Отмечается, что ведомство проводит проверку происшествия. Так, в ходе нее оценят соблюдение перевозчиком требований пассажирских перевозок, а также проверят организацию, которая ответственна за состояние дороги, на добросовестность исполнения обязанностей.

ДТП с рейсовым автобусом на автодороге МоскваАстрахань возле села Вослебово Скопинского района произошло в 05:45 утра в воскресенье, 2 января. По предварительным данным, погибли пять человек, 21 пострадал. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.

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Варвара Кошечкина
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