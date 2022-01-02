Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Мусульмане призвали бойкотировать Олимпиаду в Пекине из-за уйгуров

Международный совет имамов запретил ехать на Олимпиаду в Китае из-за притеснения уйгуров

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Международный совет имамов, неправительственный орган, объединяющий мусульман, запретил последователям ислама ехать на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Запрет связан с притеснением мусульман-уйгуров, живущих в Китае, говорится в заявлении совета на сайте.

Утверждается, что участие и посещение Олимпиады «напрямую послужит интересам тиранического и деспотического режима, ответственного за геноцид и этнические чистки уйгуров».

Материалы по теме:
С оси Си. Си Цзиньпин строит великий Китай. Что ждет страну в эпоху процветающего тоталитаризма?
С оси Си.Си Цзиньпин строит великий Китай. Что ждет страну в эпоху процветающего тоталитаризма?
25 декабря
«Олимпийская сказка, прощай!» Олимпийскому движению 125 лет: какими были самые скандальные и трагические игры XX века
«Олимпийская сказка, прощай!»Олимпийскому движению 125 лет: какими были самые скандальные и трагические игры XX века
6 апреля

К бойкоту игр также призвали в США, Австралия и Великобритания: они отказались отправлять в Китай своих дипломатов. Об этом задумались и в Швеции.

В китайском регионе Синьцзян проживает более миллиона уйгуров — мусульман тюркского происхождения. Европейские и американские СМИ давно утверждают, что представителей этой народности власти страны насильно содержат в государственных лагерях и принуждают к труду. Кроме того, утверждается, что проживающим там мусульманам запретили называть детей традиционными для них именами, заставили есть свинину и пить алкоголь. В сети также появлялась информация о подселении представителей титульной нации в уйгурские семьи и поощрении уйгурских женщин, решившихся на стерилизацию.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности увольнения Путиным генерала СКР
Россияне поделились планами путешествий на 2022 год
Названы главные ошибки православных россиян перед Рождеством
Два человека задохнулись в застрявшей на трассе машине на Камчатке
Китай скупил половину запасов продовольствия в мире
Профессор дала прогноз по коронавирусу на 2022 год
Глава ДНР назвал два пути развития Донбасса
Опубликован список погибших в ДТП под Рязанью
Старейшая женщина в мире отпраздновала 119-летие
Футбольный фанат решил отрабатывать удары мячом на бывшей жене
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter