Известный российский историк погиб при пожаре в захламленной квартире

Историк и профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Владимир Яранцев погиб в возрасте 71 года при пожаре в собственной квартире. Об этом сообщает KP.RU.

Спасатели отметили, что квартира известного российского историка была захламлена. Ранее поступали данные, что Яранцев и его супруга тяжело больны, нуждаются в деньгах на пропитание и лекарства, а также вынуждены соблюдать постельный режим.

Из квартиры удалось спасти супругу Яранцева, она госпитализирована в тяжелом состоянии с ожогами и острым отравлением дымом.

Яранцев является автором и редактором энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга». В последние годы он проводил экскурсии по Санкт-Петербургу, однако состояние здоровья историка ухудшилось после пандемии COVID-19 и перелома ноги.