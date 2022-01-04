Пассажиров аэропорта заставили ждать результатов ПЦР-теста в очередях на морозе

Пассажиры нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия были вынуждены стоять в многочасовых очередях, чтобы получить требуемые при посадке в самолет результаты ПЦР-тестов. Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что из-за угрозы распространения омикрон-штамма власти США ввели новые правила, согласно которым иностранные путешественники, а также американцы, вылетающие или возвращающиеся домой из-за границы, должны перед посадкой на борт предъявить доказательство вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Прохождение процедуры заставило туристов массово обратиться в пункты тестирования в аэропорту — из-за повышенного спроса образовались многочасовые очереди, поэтому многие пассажиры опоздали и пропустили свои рейсы. Ждать результатов анализов им пришлось на морозе, так как лабораторию организовали в городском фургоне на стоянке возле терминала аэропорта.

«Моей младшей дочери нужно было пройти обследование — мы пять часов стояли в очереди и пропустили свой рейс», «Очень холодно, мы по очереди делим между собой теплые вещи. Мой сын надел три куртки», «Я заболеваю, стою здесь часами», «Уже ждем четыре часа... Сейчас пытаемся перебронировать наш вылет, но это сложно, так как у нас рейс с пересадкой», — пожаловались американцы изданию.

Ранее в январе вылетающих из Египта россиян предупредили о задержках рейсов из-за непогоды, перебои в работе аэропорта Хургады произошли после обрушившегося ливня и града.