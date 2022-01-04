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Спорт

Лыжница Непряева оценила победу на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева о победе на «Тур де Ски»: круто, очень довольна собой

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская лыжница Наталья Непряева оценила победу в общем зачете «Тур де Ски». Об этом она рассказала «Матч ТВ».

«Понимаю ли я, что стала первой российской чемпионкой? Да. Я очень довольна собой именно в этой гонке», ― поделилась спортсменка. Она отметила, что сильно переживала перед финальной гонкой и ей было трудно оценивать силы на горе.

Непряева рассказала об осознании того, что вписала свое имя в историю. «Да, это круто!» ― заявила она.

4 января Непряева стала первой российской лыжницей, выигравшей общий зачет «Тур де Ски». До этого она дважды в карьере становилась второй.

В ходе многодневки Непряева выиграла две гонки. 3 января она победила в масс-старте классическим стилем. 1 января россиянка стала первой в спринте классическим стилем.

Дарья Коршунова
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