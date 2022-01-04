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Китай раскритиковал США за оценку его ядерного потенциала по спутниковым снимкам

Дипломат Фу Цун назвал несерьезными попытки США выяснить ядерный арсенал КНР со спутников

Фото: Thomas Peter / Reuters

Попытки выяснить ядерный арсенал Китая при помощи спутниковых снимков — это несерьезное для США дело. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, передает РИА Новости.

Китайский дипломат отметил, что видел разные противоречивые сообщения о подобных попытках. Так, кто-то говорит, что это шахты для ядерных ракет, а кто-то — что ветряные генераторы, объяснил он. Фу Цун также подчеркнул, что он не в том положении, чтобы подтверждать какую-либо информацию о ядерном потенциале. Тем не менее, директор департамента заявил, что попытки вычислить китайские ракеты по снимкам несерьезны.

Отмечается, что до этого американские СМИ и эксперты неоднократно делали оценки ядерного арсенала на основе спутниковых снимков.

Ранее старший научный сотрудник по военным вопросам в Азиатском регионе в Международном центре оценки и стратегии в США Рик Фишер заявил, что Китай продолжает тайно разрабатывать контейнерные ракетные комплексы, которые могут перевозиться на судах торгового флота. Такие корабли могут получить доступ в любой международный порт, и это представляет большую угрозу для противников КНР.

Марина Совина
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