В Госдепе заявили о консенсусе с союзниками по санкциям против России

Власти США убеждены, что между Вашингтоном и его союзниками существует консенсус по поводу возможности введения санкций против России из-за Украины. Об этом во вторник, 4 января, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа.

Ранее 4 января сообщалось, что первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе телефонного разговора с главой МИД Греции Никосом Дендиасом обсудила координацию между союзниками по НАТО, в том числе в контексте «сдерживания» России.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Кремль подчеркивал, что не имеет никаких агрессивных намерений.