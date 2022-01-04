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В Госдепе заявили о консенсусе с союзниками по санкциям против России

Госдеп: у США и союзников существует консенсус по санкциям против России из-за Украины

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Власти США убеждены, что между Вашингтоном и его союзниками существует консенсус по поводу возможности введения санкций против России из-за Украины. Об этом во вторник, 4 января, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа.

Ранее 4 января сообщалось, что первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе телефонного разговора с главой МИД Греции Никосом Дендиасом обсудила координацию между союзниками по НАТО, в том числе в контексте «сдерживания» России.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Кремль подчеркивал, что не имеет никаких агрессивных намерений.

Марина Совина
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