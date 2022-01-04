В России запустят производство беспилотных такси

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (АО «КРТВ») Борис Обносов поделился с президентом России Владимиром Путиным планами по развитию производства для гражданских целей. Трансляция встречи велась на медиаплатформе «Смотрим».

Обносов отметил, что несмотря на то что основной нишей корпорации являются авиационные средства поражения, компания также преуспела и в гражданской части производства. Так, директор сообщил, что в ближайшее время будет запущен цех по производству суставов из композитных материалов — из них же предприятие «Авангард» в Сафонове выпускает трубы для ТЭЦ.

«На сегодняшний день мы смотрим производство в том числе и гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси, для перевозки, в том числе грузов. Поэтому к 2025 году не 30, но 28 процентов, я думаю, "гражданки" мы сделаем», — дал обещание глава «КРТВ».

Ранее в декабре 2021 года президент Владимир Путин присвоил звание Героя России генеральному директору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борису Обносову. В документе отмечается, что звание главе корпорации, в которой создается российская гиперзвуковая ракета «Циркон», присвоено за «значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности».